BGL Ligue: Mühlenbach gegen Racing erneut verlegt

Das Heimspiel von Aufsteiger Mühlenbach gegen Racing bekommt zum zweiten Mal einen neuen Termin. Der Fußballplatz ist unbespielbar.

Aufsteiger Mühlenbach muss das Heimspiel gegen Racing in der BGL Ligue erneut verlegen. Die Begegnung, die ursprünglich am Montag, dem 2. Dezember stattfinden sollte, wird nun auch an diesem Mittwochabend nicht angepfiffen.

Wie der Fußballverband FLF mitteilte, findet die Partie wegen Unbespielbarkeit des Platzes erst am kommenden Sonntag statt (16 Uhr). Mühlenbach hatte auch sein Heimspiel gegen Hostert vom neunten Spieltag erst am vergangenen Sonntag nachgeholt (0:1).

Die Duelle zwischen Spitzenreiter Titus Petingen und Verfolger Niederkorn sowie Mondorf und Fola finden am Mittwoch von 20 Uhr an planmäßig statt.