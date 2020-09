BGL Ligue: Müde Escher Fola

Folas Fußball können sich derzeit kaum erholen. In Düdelingen sind die Escher über weite Strecken chancenlos

Nach dem Alptraum in der Europa-League-Qualifikation musste Fola auch in der Meisterschaft einen Rückschlag in Kauf nehmen. Keine 72 Stunden nach dem dramatischen Ausscheiden nach Verlängerung gegen Ararat-Armenia, war auch der runderneuerte F91 Düdelingen zu stark für die Escher Fußballer. Durch Treffer von Cools und Cabral setzten sich die Gastgeber mit 2:0 durch und feierten den dritten Sieg im dritten Meisterschaftsspiel.

Während Düdelingen damit am Mittwoch voller Selbstvertrauen in das brisante Spitzenspiel gegen Hesperingen gehen wird, gilt es für Fola nun, die Wunden zu lecken ...