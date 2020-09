BGL Ligue: Mondorfs erlösender Sieg

Mehr als ein Jahr lang gewinnen die Fußballer aus Mondorf in der BGL Ligue kein Spiel. Nach dem umjubelten Sieg gegen Racing will das Team nachlegen.

Es war ein fast vergessenes Gefühl, das die Zuschauer am Mittwoch im Stade John Grün erleben durften. Der 3:2-Siegtreffer durch Kapitän Amine Nabli am fünften Spieltag der BGL Ligue gegen Racing bedeutete für die Fußballer der US Mondorf mehr als nur drei Punkte. Der Triumph in der Nachspielzeit (90. + 3.') beendete eine Sieglosserie in der Liga, die mehr als ein Jahr angehalten hatte.

Wie befreiend der heiß ersehnte Erfolg auf die Spieler von Trainer Serge Wolf wirkte, zeigt ein Video aus der Kabine, das der Club nach der Partie auf Facebook veröffentlichte ...