BGL Ligue: Mondorf veut reprendre un peu d'altitude

Christophe NADIN Le club de la cité thermale s'est flanqué une sacrée frousse la saison dernière avant l'interruption de la saison. Avec deux pioches offensives (Biedermann et Dinaj) et le retour de Scanzano, il semble mieux armé.

On ne pourra pas reprocher à Serge Wolf d'avoir snobé des joueurs pendant la préparation. La large revue d'effectif a permis au nouveau coach de se forger une opinion.

Le groupe mondorfois n'a perdu que deux piliers (May et Natami) et s'est réinventé offensivement pour mettre fin à des années d'errance dans ce secteur.





