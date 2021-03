Während sich die Fußballer aus Mondorf im Kellerduell durchsetzen, gibt es an der Tabellenspitze einen Führungswechsel.

BGL Ligue: Mondorf jubelt, Fola klettert

Jan MORAWSKI Während sich die Fußballer aus Mondorf im Kellerduell durchsetzen, gibt es an der Tabellenspitze einen Führungswechsel.

Im zweiten Teil des 15. BGL-Ligue-Spieltags hat Mondorf im Kellerduell einen wichtigen Sieg geholt. Das Team gewann am Sonntag mit 1:0 bei Konkurrent Etzella und überholte die Ettelbrücker damit in der Tabelle.

Das Tor des Tages erzielte Scanzano in der 55.', nachdem die Gastgeber die Partie eigentlich im Griff hatten. In einer turbulenten Schlussphase flogen außerdem der Mondorfer Eren (83.') und Etzellas Schreiner (90. + 1.') jeweils mit Gelb-Rot vom Platz.

Am anderen Ende der Tabelle gab es ebenfalls einen Wechsel: Durch das 4:1 in Differdingen kletterte Fola vorbei an Düdelingen an die Spitze. Durch Tore von Sinani (6.') und Hadji (8.') gaben die Escher schnell die Richtung vor, ehe Torjäger Hadji noch einmal doppelt nachlegte (65.', 77.'). Differdingen gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Ferreira (87.').

Fußball: 18-Jährige mitten im Titelkampf Bei Fola wird den Nachwuchstalenten das Vertrauen geschenkt. Und diese zahlen es zurück: Die Escher mischen im Titelkampf der BGL Ligue mit.

Jubeln durfte auch Hostert, das mit 3:1 gegen Rosport gewann. Für die Gäste geht damit die Negativserie weiter. Derweil reichte Racing ein einziges Tor, um Titus Petingen zu besiegen. Der entscheidende Treffer gelang Mabella bereits in der 25.'. Strassen und RM Hamm Benfica trennten sich 1:1.

BGL LIGUE - 15. SPIELTAG Etzella - Mondorf 0:1

Hostert - Rosport 3:1

Differdingen - Fola 1:4

Racing - Titus Petingen 1:0

Strassen - RM Hamm Benfica 1:1

Rodange - Hesperingen 1:2

Jeunesse - Niederkorn 2:2

Düdelingen - Wiltz 3:3

