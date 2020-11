Kurz nachdem der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, ist es schon wieder vorbei. 2020 wird es keinen nationalen Fußball mehr geben.

BGL Ligue: Mittwochsspiele finden nicht statt

Daniel WAMPACH

Am Mittwoch sollten in der BGL Ligue der Fußballer zwei Nachholpartien stattfinden. Doch weder der FC Progrès und Racing, noch RM Hamm Benfica und F91 werden gegeneinander auflaufen.

Da die neuen Corona-Regeln der Regierung am Donnerstag in Kraft treten werden und ein Meisterschaftsbetrieb von da an verboten ist, hat der Fußballverband diese Entscheidung als Vorsichtsmaßnahme getroffen - denn eigentlich hätten die Spiele am Mittwoch noch wie geplant stattfinden können.

Die BGL Ligue hatte erst am vergangenen Wochenende wieder begonnen, nachdem eine Corona-Pause eingelegt wurde und Länderspiele anstanden. Der Spielbetrieb wird voraussichtlich erst wieder im Januar anlaufen.

Somit stehen die Meisterschaften in allen Sportarten für den Rest des Jahres still.

