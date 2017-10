(tof/bob) - Am Montagabend durften sich die Differdinger über einen hochkarätigen Gast freuen. Florent Malouda, der zwischen 2004 und 2012 81 Länderspiele für Frankreich absolviert hat, nahm am Mannschaftstraining teil. Der 37-Jährige steht bereits seit einiger Zeit mit Differdingens Trainer Pascal Carzaniga in Kontakt.



Nach mehreren Gesprächen und dem 2:1-Sieg des Clubs am Wochenende vor heimischer Kulisse gegen den hauptstädtischen RFCU Lëtzebuerg wurde Malouda am Montag erstmals eingeladen. Der Offensivspieler, der jahrelang für Lyon, den FC Chelsea und später auch für den FC Metz auflief, durfte direkt im Differdinger Trainingskostüm mitmachen. Malouda wechselte 2015 nach Indien, wurde im vergangenen Jahr allerdings von Delhi Dynamos zum ägyptischen Club Wadi Degla ausgeliehen.

Laut Carzaniga ist derzeit nur geplant, dass Malouda einige Wochen mit Differdingen trainieren wird, weil er beim indischen Club noch bis Dezember unter Vertrag steht. "Für uns ist es eine Ehre, einen solchen Spieler bei uns zu haben", sagt der Trainer. Doch möglicherweise wird der in Cents wohnhafte Fußballer dem Club anschließend zur Verfügung stehen. Die Eröffnung seines Restaurants "Le Colisée" in der Hauptstadt steht bevor, demnach hat er in naher Zukunft noch viel hierzulande zu tun.