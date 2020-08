BGL Ligue: les Hostertois vont accrocher leur ceinture

Pour sa quatrième saison consécutive en BGL Ligue, l'US Hostert s'attend à être secoué. La préparation n'a pas convaincu et l'urgence d'un calendrier qui commande une prise de points rapides font peur.

L'US Hostert aurait bien rajouté une ou deux perles rares dans son collier pour paraître plus beau à l'aube d'une saison qui s'annonce compliquée.

Pour son retour aux affaires, Henri Bossi a bâti un groupe composé de jeunes joueurs et de garçons plus expérimentés. La bonne formule en attaque reste l'une des équations les plus difficiles à résoudre.