BGL Ligue: le Progrès déterminé à faire le match

Christophe NADIN Quarante ans après son dernier titre national, le club de Niederkorn n'a pas lâché l'affaire et compte mener la vie dure au Swift et au Fola dans la course aux lauriers. Sans Françoise, mais avec Habbas.

Le Progrès ne manque pas d'arguments pour reprendre sa folle course poursuite vers le sacre. Le départ de Françoise, l'un de ses meilleurs joueurs la saison dernière, n'a pas freiné l'envie des Jaune et Noir qui compteront sur Habbas en pointe. La venue de Holtz offre aussi de nouvelles perspectives offensives alors que les défenseurs connaissent bien la musique. A condition que l'infirmerie ne se remplisse pas plus.