Le Fola l'emporte 2-1, monte sur le podium et coule un peu plus un Titus Pétange où la tête d'Ismaël Bouzid ne tient plus qu'à un fil. Hadji et Drif ont inscrit les buts eschois.

BGL Ligue: Le Fola renverse le Titus Pétange

La zone de turbulence que traverse actuellement le Titus Pétange n'a pas semblé altérer la motivation d'un groupe concerné dès le coup d'envoi de ce dernier match de la sixième journée de BGL Ligue. A peine trois minutes de jeu et l'équipe locale se retrouvait aux commandes de la rencontre ...

