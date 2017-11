(AW) - Wegen der Länderspielpause wurde der elfte Spieltag der BGL Ligue in den Dezember verlegt. An diesem Wochenende bestreiten die Mannschaften die Begegnungen des zwölften Spieltags. Düdelingen startet als Tabellenführer in den Endspurt vor der Winterpause und trifft auswärts auf Schlusslicht US Esch. Konkurrent Niederkorn geht ebenfalls als Favorit in das Heimspiel gegen Rosport, hat aber ein Handicap: Topstürmer Karapetian ist fünf Spiele gesperrt.

US Esch – F91

Der Erste spielt gegen den Letzten, da sind die Rollen klar verteilt. "Tabellarisch ist es ein Duell der Gegensätze. Aber US Esch ist verdient aufgestiegen. Wir gehen mit Respekt in die Partie, auch wenn wir uns der Favoritenrolle bewusst sind", sagt F91-Trainer Dino Toppmöller. Die Düdelinger wollen als Spitzenreiter in die Winterpause gehen.

Niederkorn – Rosport

Niederkorn muss einen herben Rückschlag verdauen. Die Mannschaft von Trainer Paolo Amodio verlor zuletzt erstmals ein Heimspiel und kassierte zudem zwei Platzverweise. Gegen Rosport fehlt neben Karapetian auch Kapitän Sébastien Thill. "Wir müssen nun eben eine neue Serie starten", so Amodio, der sich auch angesichts des Ausfalls des 13-fachen Torschützen Karapetian pragmatisch gibt: "Jetzt müssen andere Spieler torgefährlicher werden." Obwohl Karapetian gegen seinen Ex-Club fehlt, dürfte Rosport Außenseiter sein.

Fola – RM Hamm Benfica

RM Hamm Benfica lässt sich vom dritten Platz nicht vertreiben. Nach dem Auswärtssieg in Niederkorn tritt die Überraschungsmannschaft nun beim nächsten Topteam an. "Es ist extrem schwer, einen Erfolg wie jenen gegen Niederkorn zu wiederholen. Wenn wir in Esch einen Punkt holen könnten, wäre das für uns schon wie ein Sieg. Fola ist unter Druck und muss gewinnen", meint Hamms Trainer Dan Santos.

Hostert – Differdingen

Differdingens Formkurve zeigte hingegen zuletzt wieder nach oben. Der aktuelle Vierte will die Aufholjagd auch gegen Hostert fortsetzen. "Wir werden seriös und hart arbeiten müssen. Hostert ist eine gut organisierte Mannschaft", warnt Trainer Pascal Carzaniga, der auf den gesperrten Torjäger Perez verzichten muss. "Differdingen hat noch andere gute Offensivspieler", meint sein Hosterter Amtskollege Henri Bossi. Der Aufsteiger hat bereits die Heimspiele gegen F91 und Fola gewonnen und nur einen Punkt weniger als der Vizemeister.

Strassen – Jeunesse

Jeunesse hat die sieglose Serie beendet und liegt nun punktgleich mit Differdingen ebenfalls wieder auf Kurs in Richtung der internationalen Plätze. Nun muss der Rekordlandesmeister im Auswärtsspiel in Strassen nachlegen. Gegen die Mannschaft hatte Jeunesse im Pokal gewonnen. „Aber da drängte Strassen mit nur noch neun Mann auf dem Platz auf den Ausgleich. Wir sind also gewarnt“, sagt Jeunesse-Trainer Marc Thomé.

Racing – Rodange

Bei Racing gibt der neue Trainer Patrick Grettnich drei Monate nach dem Abschied aus Strassen seinen Einstand. Für den Tabellenvorletzten kann es im Moment nur um den Klassenerhalt gehen. "In unserer Situation müssen wir unbedingt punkten. Wir haben ein Heimspiel und wollen gewinnen, um allmählich aus dem Tabellenkeller herauszukommen", so Grettnich, der mit vielen Gesprächen versucht hat, das Selbstvertrauen seiner neuen Spieler zu stärken. Gegner Rodange hat sich bisher als Aufsteiger überraschend gut behauptet und acht Punkte mehr angesammelt als der individuell stark besetzte Hauptstadtclub. Zuletzt spielte Rodange vier Mal in Serie unentschieden.

Titus Petingen – Mondorf

In der Tabelle sind sie Nachbarn, doch Titus Petingen dürfte deutlich größere Ambitionen haben als den aktuellen neunten Platz. Die Gastgeber hatten in dieser Saison bislang mit zahlreichen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Mondorf hingegen kommt nach anfänglichen Schwierigkeiten im Laufe der Hinrunde immer besser in Tritt. "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel. Denn der Gegner hat höhere Ansprüche als die derzeitige Platzierung", sagt Arno Bonvini.