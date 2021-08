Zwei Spiele, sechs Punkte: Auf diese Bilanz können in der BGL Ligue Hostert und Mondorf verweisen.

BGL Ligue

Kein Sieger im vermeintlichen Spitzenspiel

Der zweite Spieltag in der BGL Ligue wurde am Samstagabend mit insgesamt sechs Partien eröffnet. Dabei blickten die Fans des nationalen Fußballs insbesondere sehr gespannt nach Niederkorn, wo der FC Progrès die Gäste aus Düdelingen empfing.

Im vermeintlichen Spitzenspiel gab es nach 90 Minuten keinen Gewinner. Das Duell der Titelanwärter endete mit einem 2:2-Unentschieden, welches sich wohl eher für die Spieler von Trainer Stéphane Léoni als Erfolg anfühlte. Denn Düdelingen lag nach 20 Minuten und Treffern von Sinani und Muratovic schon mit 2:o in Führung. Zudem hatte Joubert einen Strafstoß von Mazure pariert.

RM Hamm Benfica in großen Schwierigkeiten

Die Heimmanschaft kämpfte sich zurück. Bohnert mit einem Kopfball noch vor der Pause und Mazure sorgten für die Punkteteilung.

Mit sechs Punkten aus zwei Begegnungen - die Tabelle ist noch nicht komplett - stehen derzeit zwei Überraschungsteams ganz oben. Mondorf setzte sich am Samstag knapp mit 1:0 in Strassen durch. Scanzano traf schon in der neunten Spielminute.

Auch Hostert kann auf einen perfekten Auftakt in die Saison verweisen. Mit 6:0 fertigte man RM Hamm Benfica ab. Bereits nach 24 Minuten war beim Stand von 3:0 die Entscheidung gefallen. Für den Hauptstadtclub, der in den ersten zwei Begegnungen elf Gegentore kassierte, wird es eine ganz schwierige Saison.

Jeunesse-Spieler Moussa Maazou (l.) im Zweimampf mit dem Wiltzer David Vandenbroeck. Foto: Ben Majerus

Rosport unterlag vor eigener Kulisse mit 0:3 gegen Differdingen, wobei sich Ex-Nationalspieler Joachim as zweifacher Torschütze auszeichnete. Wiltz setzte sich unterdessen mit 2:0 gegen Jeunesse durch. Beim Rekordmeister sahen zwei Spieler in der zweiten Halbzeit Gelb-Rot.

Der Racing setzte sich nach einem Treffer von Mabella mit 1:0 gegen Rodange durch.

Am Sonntag kommt es um 16 Uhr noch zu den Duellen Hesperingen - Titus Petingen und Fola - Etzella.













