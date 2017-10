(DaH) - Die Begegnung zwischen Rodange und RM Hamm Benfica begann am Samstag schleppend, ehe sie in der Schlussphase - und darüber hinaus - zu einem Spektakel mutierte.

Bei einem Torverhältnis von 10:6 fielen in dieser Saison in den Spielen von RM Hamm Benfica im Schnitt die wenigsten Tore. Beim Gastspiel in Rodange schien das Team diese Serie fortschreiben zu wollen: Hälfte eins war an Ereignislosigkeit kaum zu überbieten. Dies sollte sich nach der Pause ändern.



Per Doppelschlag gingen die Hausherren durch Boulahfari (57.') und Menaï (59.') in Führung. RM Hamm Benficas Trainer Dan Santos reagierte umgehend mit einem Doppelwechsel und bewies hierbei ein glückliches Händchen: In der 65. Minute eingewechselt, egalisierte da Mata jeweils nach Freistoßflanken (79.', 87.') von Arantes zum 2:2.

Die hektische Schlussphase der Partie ging nach Abpfiff von Schiedsrichter Muller jedoch auf unrühmliche Art in die Verlängerung: Rodanges de Sousa sah als Initiator einer Rudelbildung nach Spielende die Gelb-Rote Karte, während da Mata (RM Hamm Benfica) aufgrund einer Tätlichkeit glatt Rot erhielt.







Resultat und Programm

Rodange - RM Hamm Benfica 2:2

Am Sonntag:

16.00: Fola - Differdingen

16.00: Niederkorn - Mondorf

16.00: Hostert - Titus Petingen

16.00: RCFUL - F91

16.00:Rosport - Jeunesse

16.00: Strassen - US Esch