(jot) - In einem packenden Stadtderby vor 1500 Zuschauern trennten Jeunesse und Fola die Punkte. Die Lokalmannschaft war durch Stumpf in Führung (45.') gegangen, ehe Klapp (52.') ausglich. Stumpf brachte den Rekordmeister erneut in Führung (54.'), Klapp (60.') sorgte erneut für den Ausgleich. Mit seinem dritten Treffer brachte Klapp (65.') die Gäste dann auf Siegkurs, doch Todorovic (83.') rettete Jeunesse noch einen Punkt.



F91 übernahm die Tabellenführung dank eines 2:1-Erfolgs über Titus Petingen. Turpel (31.' und 50.') schoss die Düdelinger mit 2:0 in Führung, Gashi konnte nur nur verkürzen (88.'). Niederkorn, das bereits vor der Winterpause mit 4:0 bei Rodange gewonnen hatte, weist nun einen Punkt Rückstand auf Düdelingen auf.



Differdingen bezwang beim Debüt von Winter-Neuzugang Malouda Aufsteiger US Esch mit 4:1. Perez erzielte drei Tore, während auch Siebenaler für die Lokalmannschaft erfolgreich war. Médri gelang der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1.

Strassen in der Krise



Strassen steckt auch unter Trainer Roland Schaack weiter in der Krise und verlor mit 1:3 in Mondorf. Crnomut und Nabli (per Doppelpack) hatten mit ihren Toren großen Anteil an der Niederlage der Gäste. Runser hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Strassen erzielt.



Im Hauptstadtderby führte RM Hamm Benfica während langer Zeit mit 1:0 gegen Racing. Bukvic hatte seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt (45.'). In der Schlussphase kamen die Gäste zum Ausgleich durch Nakache (89.'). Souto, der Stratege der Lokalmannschaft, verlor danach die Nerven und wurde wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen.



Rosport mit dem Rücken zur Wand



Rosport befindet sich weiter in einer kritischen Situation. Das Team von Trainer Jürgen Tücks verlor sein Heimspiel mit 1:3 gegen Hostert.

Nach dem Führungstreffer durch Hartmann (8.) übernahmen die Gäste das Kommando. Mura erzielte den Ausgleich (42.'), ehe Winter-Neuzugang Bouchibti mit einem Doppelpack (56.' und 65.') den Erfolg der Gäste perfekt machte.