Jeunesse Esch nimmt den Umbruch ernst: Der Fußball-Rekordmeister verpflichtet kurz vor dem Saisonstart sechs Spieler auf einmal.

BGL Ligue: Jeunesse rüstet auf den letzten Drücker auf

Bob HEMMEN Jeunesse Esch nimmt den Umbruch ernst: Der Fußball-Rekordmeister verpflichtet kurz vor dem Saisonstart sechs Spieler auf einmal.

Kurz vor dem Saisonstart hat Jeunesse auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Rekordmeister verpflichtete die Verteidiger Abdoulaye Diallo und Xavier Tomas, die Mittelfeldspieler Steven Crolet und Georgios Xenitidis sowie die beiden Angreifer Markus Einsiedler und Alexandros Voilis.

Kommentar zur Jeunesse: Drahtseilakt Jeunesse geht mit seinem neuen griechischen Führungsduo ins Risiko. Ein Kommentar.

Tomas ist Franzose, 34 Jahre alt und spielte zuletzt in der dritten Liga Frankreichs für Stade Laval. Die beiden 20-jährigen Griechen Xenitidis und Voilis sammelten bislang vor allem im Jugendbereich von Olympiakos Piräus Erfahrungen. Beide werden für eine Saison ausgeliehen. Xenitidis schaffte es beim griechischen Spitzenclub sowohl in der Champions League als auch in der Europa League in den Kader.

Einsiedler ist Deutscher, 31 Jahre alt und ging zuletzt für Bayreuth in der Regionalliga Bayern auf Torejagd. Der 27-jährige Senegalese Diallo spielte zuletzt für Wigry Suwalki (PL), der 24-jährige Crolet in seinem Heimatland für Louhans-Cuiseaux.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.