(jot) - Jeunesse hat das Stadtderby in der BGL Ligue mit 4:0 bei Aufsteiger US Esch gewonnen. Kyereh und der eingewechselte Ndiaye waren per Doppelpack erfolgreich.



Niederkorn setzte gleich ein Ausrufezeichen und setzte sich mit 3:2 beim RFCU Lëtzebuerg durch. Die Hauptstädter waren durch Jahier (6.') in Führung gegangen, ehe Karapetian (16.') und Olivier Thill (20.') dem Spiel eine Wende gaben. Shala (30.') gelang zwar noch der Ausgleich für den RFCUL, ehe Karayer (78.') der Siegtreffer für die Gäste gelang. Der Platzverweis von Progrès-Verteidiger Ferino in der Nachspielzeit sollte nicht mehr ins Gewicht fallen.



RM Hamm Benfica hat Titus Petingen überrascht. Die Gäste setzten sich dank eines Treffers von Bukvic (45.') mit 1:0 durch.



Der Neuzugang war in der 45.' mit einem harten Schuss erfolgreich.