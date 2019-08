Die Escher Jeunesse hat sich am zweiten Spieltag der BGL Ligue gegen Racing durchgesetzt. Niederkorn verteidigte die Tabellenspitze.

BGL Ligue: Jeunesse gewinnt das Spitzenspiel

Jeunesse hat das Spitzenspiel des zweiten Spieltags der BGL Ligue mit 3:2 gewonnen. Gegen den hauptstädtischen Racing erzielte Angreifer Makota die beiden ersten Tore des Rekordmeisters (7.', 56.'). Holter traf in der (70.') für die Gäste und verletzte sich dabei. Als Deidda sieben Minuten später einen Strafstoß verwandelte, schien die Partie vorentschieden. Da Mota (79.') sorgte mit seinem Treffer zwar noch einmal für Spannung, der Nationalspieler konnte die Niederlage der Hauptstädter jedoch nicht mehr verhindern.



Niederkorn hat die Tabellenführung verteidigt und setzte sich in Hostert souverän mit 5:3 durch. Bereits nach 30 Minuten lag der FC Progrès dank Treffern von de Almeida (7.'), Karayer (9.') und Françoise (29.') mit 3:0 in Führung. Als die Gäste in der zweiten Hälfte kurz unaufmerksam waren, kämpfte sich Hostert zurück.



In der 70.' traf erst Lamotte, eine Minute später gelang Lusala (71.') der Anschlusstreffer. Doch Niederkorn ließ sich nicht verunsichern, sodass Muratovic in der 74.' zum 4:2 traf. Tekiela erhöhte in der 81.' auf 5:2, während Lusala eine Minute später das 3:5 erzielte.



Differdingen kam zu Hause gegen Mondorf nicht über ein 1:1 hinaus. Deruffe erzielte nach einem Konter in der 35.' das 1:0 für die Gastgeber, bevor Mohammed in der 73.' einen Handelfmeter verwandelte.

Etzella und Rosport siegen



Etzella hat sich vor heimischer Kulisse mit 5:2 gegen Rodange durchgesetzt. Für die Ettelbrücker trafen Correia (20.', 45. + 1.'), Bidon (31.'), Melo (46.') und Kadrija (90. + 1.'). Rodanges Dzenid Ramdedovic (30.', 55.') gelang ein Doppelpack.

Rosport gewann bei Aufsteiger Mühlenbach mit 3:0. Die Gäste mussten sich zwar lange gedulden, gingen dank Treffern von Biedermann (73.', 90.') und Weirich (78.') aber als Sieger vom Platz.

Das Duell zwischen Strassen und Fola wird um 18 Uhr angepfiffen. Die Partie zwischen Titus Petingen und F91 wurde verlegt.