BGL Ligue: Jeunesse feiert zweiten Sieg in Folge

Jan MORAWSKI Mit einem knappen Sieg gegen Mondorf arbeiten sich die Fußballer von Jeunesse Esch in der Tabelle nach vorne.

Zum Auftakt des vierten Spieltags der BGL Ligue hat sich Rekordmeister Jeunesse in die Spitzengruppe geschossen. Das Team von Trainer Marcus Weiss gewann am Freitagabend mit 2:1 gegen Mondorf und verbesserte sich auf Rang drei.

Vor mehr als 600 Zuschauer auf der Escher Grenz trafen Mondorfs Monteiro per Eigentor (11.') und Neuzugang Voilis (42.') noch vor der Pause für die Hausherren. Als die Jeunesse eigentlich alles im Griff hatte, brachte sie den Gegner selbst wieder ins Spiel zurück. Tomas traf nach einem Freistoß der Mondorfer mit dem Kopf ins eigene Tor (48.').

In der Folge wurden die Gäste immer stärker, während die Escher ihre knappe Führung verteidigten. Der Sieg war in der Summe verdient – vor allem, weil Mondorfs Torwart Machado in der ersten Halbzeit eine starke Leistung gezeigt hatte.

