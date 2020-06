In den beiden kommenden Spielzeiten werden LW-Informationen zufolge 16 Teams der BGL Ligue angehören. Dies ist das Ergebnis einer Sitzung zwischen Fußballverband FLF und Ligaverband LFL.

BGL Ligue in Zukunft mit 16 Teams

Joe TURMES

In der BGL Ligue wird es in den kommenden beiden Spielzeiten jeweils 16 Teams geben. Darauf haben sich der Fußballverband FLF und der Ligaverband LFL LW-Informationen zufolge in einer Sitzung am Montagabend geeinigt.

In der Saison 2020/2021 soll es zwei direkte Absteiger aus der BGL Ligue geben. Der 13. und der 14. müssen ein Relegationsspiel gegen den Dritten und den Vierten der Ehrenpromotion um die Zugehörigkeit zur BGL Ligue bestreiten. Damit ist die Idee der FLF vom Tisch, dass in der Saison 2021/2022 nur 15 Teams der BGL Ligue angehören sollen.

Im Zuge der Corona-Pandemie kam es zu Diskussionen um das Format der BGL Ligue. In der Vergangenheit hatten nur 14 Teams der höchsten Klasse angehört. Bewährt sich das neue Format, sollen dauerhaft 16 Teams in der BGL Ligue spielen. Auch die Ehrenpromotion soll LW-Informationen zufolge auf 16 Teams aufgestockt werden.

