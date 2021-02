BGL Ligue: In Rosport forscht die Jugend

Beim FC Victoria vertraut man auf der Torhüterposition einem Teenager. Tim Stemper macht seine Arbeit bislang gut.

Dass Sprösslinge aus Nachwuchsleistungszentren in immer jüngerem Alter im bezahlten Seniorenfußball tragende Rollen übernehmen, ist seit Jahren eine sich beschleunigende Tendenz. In Rosport ist diese Entwicklung auch auf der Torwartposition angekommen. Ein Teenager hat sich in der Winterpause den Nummer-Eins-Status erarbeitet.

Beim 0:2 in Wiltz erlebte der 19-jährige Tim Stemper im Gehäuse des FC Victoria jedoch einen für Torhüter undankbaren Nachmittag ...