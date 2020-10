BGL Ligue: Hesperingen und Petingen hoffen auf Trendwende

Sowohl Hesperingen als auch Petingen leisteten sich an den ersten sechs Spieltagen in der BGL Ligue bereits einige Ausrutscher. Das direkte Duell macht beiden Teams Hoffnung.

So nasskalt die Temperaturen am Samstagabend auf dem Holleschbierg waren, so frostig war vor Spielbeginn im übertragenen Sinne auch die Stimmungslage im Lager beider Konkurrenten, welche sich im Stade Alphonse Theis gegenüberstanden. Dass Hesperingen wie auch Petingen am siebten Spieltag in das direkte Aufeinandertreffen mit der Bilanz gehen würden, bereits vier beziehungsweise fünf Ligaspiele nicht gewonnen zu haben, hätten vor Saisonbeginn nicht mal Utopisten für möglich gehalten.

Hesperingen – Titus Petingen 1:0 (0:0)