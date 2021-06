In der kommenden Saison wird der FC Swift in Luxemburgs höchster Fußballliga von einem Coach mit Ligue-1-Erfahrung betreut.

BGL Ligue

Hesperingen holt ehemaligen Metz-Trainer

Titelaspirant Hesperingen hat sich für die kommende Saison in der BGL Ligue einen hochkarätigen Trainer geangelt. Wie der Club am Dienstag mitteilt, wird Vincent Hognon die Nachfolge von Pascal Carzaniga übernehmen.

Der 46 Jahre alte Hognon begann seine Trainerkarriere in Nancy, eher er 2018 nach Metz wechselte. Als sich Coach Frédéric Antonetti wegen der Erkrankung seiner Frau beurlauben ließ, stieg Assistent Hognon zum Cheftrainer auf.

Nachdem er mit Metz in die französische Ligue 1 aufgestiegen war und dort in der Folgesaison die Klasse gehalten hatte, kehrte Antonetti im Oktober 2020 auf den Trainerstuhl zurück. Daraufhin verließ Hognon den Club. Nun versucht er sein Glück in Luxemburg.

