(dat) - Der FC Una Strassen und sein Trainer Patrick Grettnich gehen getrennte Wege, wie der Verein am Montag Nachmittag mitteilte. Grettnich hatte das Team im Herbst 2013 in der Ehrenpromotion von Nedzib Selimovic übernommen. 2015 stieg die Mannschaft in die BGL Ligue auf.



Bis auf Weiteres wird der Co-Trainer Marco Martino das Training halten.

Strassen liegt nach drei Spieltagen mit einem Punkt auf dem 13. Platz.