BGL Ligue: Grandjean warnt im Endspurt zur Vorsicht

Jeunesse-Coach Sébastien Grandjean ist vor dem spannenden Saisonfinale in der BGL Ligue zuversichtlich. Seine Zukunft lässt der Fußballtrainer allerdings offen.

Interview: Andrea Wimmer

Sébastien Grandjean ist seit gut drei Wochen wieder Trainer bei Jeunesse Esch. Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist der Rekordmeister auf gutem Weg in Richtung europäischem Wettbewerb. Bis zum Saisonende hat Jeunesse nur noch Spiele gegen direkte Konkurrenten, an diesem Sonntag tritt die Mannschaft bei Verfolger Differdingen an. Grandjean hat Freude an der Arbeit – doch der 48-Jährige wird womöglich nicht mehr lange bleiben.

Sébastien Grandjean, am Mittwoch hat Jeunesse den direkten Konkurrenten Racing distanziert ...