Die FLF hat die Nachholtermine der zuletzt abgesagten Spiele bekanntgegeben. Die Begegnungen sollen noch vor der Winterpause stattfinden.

BGL Ligue: Fußballspiele neu terminiert

Bevor die BGL Ligue in die Winterpause geht, werden in der BGL Ligue noch einige Partien ausgetragen. Die Spiele, die am Wochenende aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden mussten, sind am Mittwoch, dem 11. Dezember. Union Titus Petingen trifft dann auf Niederkorn (20 Uhr), Mondorf empfängt Fola (20 Uhr).



Auch die Partien der Ehrenpromotion, die am Wochenende nicht stattfinden konnten, sind am 11. Dezember.

Die Nachholpartie des neunten Spieltags zwischen Mühlenbach und Hostert, die eigentlich am vergangenen Mittwoch hätte ausgetragen werden sollen, wurde auf Sonntag (16 Uhr) verschoben.