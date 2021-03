Folas Fußballer gewinnen in der BGL Ligue gegen Racing und bleiben damit Tabellenführer. Auch die beiden Verfolger siegen.

BGL Ligue: Fola hat den längeren Atem

Joe TURMES Folas Fußballer gewinnen in der BGL Ligue gegen Racing und bleiben damit Tabellenführer. Auch die beiden Verfolger siegen.

Fola bleibt auf Kurs in der BGL Ligue. Der Tabellenführer setzte sich in einer packenden Begegnung mit 3:2 gegen den Racing durch. Torjäger Hadji gelang erneut ein Doppelpack. Der 24-Jährige hat nun bereits 16 Tore auf dem Konto. Die Gäste gaben sich nicht auf und konnten zwei Mal ausgleichen. Doch auf den dritten Treffer von Fola hatte die Mannschaft von Trainer Régis Brouard keine Antwort mehr.

Auch Hesperingen setzte seinen Lauf fort und gewann mit 5:1 gegen Jeunesse. Stolz und Abdallah gelang ein Doppelpack. Der FC Swift ist nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs noch immer ungeschlagen.

Die Chancen der Europapokal-Aspiranten Neun Fußballteams kämpfen in der BGL Ligue noch um die Europapokal-Teilnahme. Ihre Chancen im Überblick.

F91 etabliert sich weiter oben dank eines 3:0-Erfolgs bei Titus Petingen. Bojic brachte sein Team an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Führung. Die Lokalmannschaft enttäuscht weiterhin und hat in dieser Saison erst zwölf Punkte in 16 Spielen gesammelt.

Die Europapokal-Aspiranten Differdingen und Wiltz mussten Rückschläge hinnehmen. Differdingen unterlag in Rosport nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3, während Wiltz eine 1:0-Führung bei RM Hamm Benfica aus der Hand gab (1:1). Differdingen belegt weiterhin den vierten Rang, der die Teilnahme am Europapokal ermöglicht.

Torhüter Sébastien Flauss und der FC Progrès träumen vom Europapokal. Foto: Christian Kemp

Niederkorn macht Boden gut

Niederkorn machte Boden auf die beiden Konkurrenten dank eines 2:1-Erfolgs gegen Strassen gut. Habbas ließ den FC Progrès in der Schlussphase mit seinem zweiten persönlichen Tor jubeln. Strassen befand sich zu diesem Zeitpunkt nach einem Platzverweis gegen Lourenco in Unterzahl. Niederkorn hat nun nur noch vier Punkte Rückstand auf Differdingen und zudem noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Mondorf und Rodange trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Rodange konnte von einer Überzahl von mehr als 30 Minuten nicht profitieren.

Etzella und Hostert teilten auch die Punkte. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer zum 2:2. In dieser Saison wird es keine Absteiger geben, da die Ehrenpromotion abgebrochen wurde.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.