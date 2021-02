Während die Europapokalplätze für den FC Progrès in weite Ferne rücken, lässt Differdingen an der Tabellenspitze Federn.

BGL Ligue: Favoriten ohne Durchschlagskraft

Zum Ausklang des zwölften Spieltags in der BGL Ligue hat es am Sonntag keinen Sieger gegeben. Während im Duell der Fußballer aus Niederkorn und Hostert keine Tore fielen, trennten sich RM Hamm Benfica und Differdingen mit 1:1.

Hadraoui schoss die Hauptstädter bereits in der 9.' in Führung, ehe der ehemalige Nationalspieler Joachim nur fünf Minuten später für die Differdinger zum Ausgleich traf. In der Folge waren es vor allem die Gäste, die auf den Siegtreffer drängten. Doch aus einer kompakten Defensive heraus sicherte sich RM Hamm Benfica den Punkt.

Derweil hat Niederkorn nach der deftigen Niederlage im Nachholspiel gegen Hesperingen eine Wiedergutmachung verpasst. Das Team von Trainer Stéphane Léoni mühte sich beim 0:0 gegen den Tabellennachbarn aus Hostert vergeblich. Wie auch beim Spiel in Cents hatten sich vor dem Stade Jaminet in Oberkorn einige Fans versammelt, die wegen der Corona-Beschränkungen nicht auf den Tribünen dabei sein durften.

BGL LIGUE - ZWÖLFTER SPIELTAG Wiltz - Rosport 2:0

Fola - Etzella 3:0

Niederkorn - Hostert 0:0

Hesperingen - Mondorf 2:1

RM Hamm Benfica - Differdingen 1:1

F91 - Jeunesse 0:0

Rodange - Titus Petingen 1:0

Strassen - Racing 2:1

