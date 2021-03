BGL Ligue: F91 wird Ibrahimovic nicht vergessen

Der Wiltzer Fußballer Sanel Ibrahimovic glänzt bei seiner Rückkehr ins Düdelinger Stade Jos Nosbaum mit einem Doppelpack.

Zum zweiten Mal binnen einer Woche muss sich F91 in einem Heimspiel mit einem Remis begnügen. Dem 1:1 gegen Strassen folgte am Samstag ein 3:3 gegen Aufsteiger Wiltz. Ein Rückkehrer ins Stade Jos Nusbaum erwies sich aus Sicht der Düdelinger, die nach dreißig Minuten scheinbar alle Trümpfe in der Hand hielt, als Spielverderber.



Es klang wie eine böse Vorahnung – und zeugte zugleich von höchstmöglichem Respekt ...