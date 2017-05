(bob) - F91 Düdelingen ist zum 13. Mal Meister. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller setzte sich am 26. und letzten Spieltag der BGL Ligue mit 2:0 in Canach durch und konnte eine Woche vor dem Pokalfinale gegen Fola den Meistertitel feiern.

F91 konnte den Ausgang der BGL Ligue selbst entscheiden, weil die Düdelinger über eine bessere Tordifferenz verfügen als Konkurrent Differdingen. In seinem letzten Meisterschaftsspiel für F91 traf da Mota in der 43.' zum 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Turpel in der 49.' per Foulelfmeter zum 2:0.



Differdingen setzte sich gegen Rosport zwar mit 6:2 durch, am Ende reichte der deutliche Erfolg allerdings nicht zum Titelgewinn.

Die Niederlage Canachs gegen F91 ist dennoch gleichbedeutend mit dem Relegationsplatz für die Gäste. Aufgrund der gleichen Punktzahl und des gleichen Torverhältnisses zählt der direkte Vergleich. Canach spielte im Hinspiel 1:1-Unentschieden gegen Rümelingen, das Rückspiel gewann der Club mit 3:1. Demnach müssen Rümelingen (5:2 gegen Mondorf) und Käerjeng (2:4 gegen Fola), den Gang in die Ehrenpromotion antreten.