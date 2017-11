(jan) - Progrès Niederkorn hat sich in der BGL Ligue von der Heimniederlage gegen RM Hamm Benfica (1:3) erholt und Rosport mit 5:0 besiegt. Ohne den wegen einer Tätlichkeit gesperrten Torjäger Karapetian ließ der Titelkandidat dem Kellerkind keine Chance. Mutsch (21.'), Schneider (39.', 73.'), Karayer (65.') und Watzka (81.) sorgten für das Schützenfest.

Sogar einen Treffer mehr legte Tabellenführer F91 am frühen Sonntagabend US Esch ins Nest. Das Team von Trainer Dino Toppmöller gewann beim Tabellenletzten mit 6:1 und liegt damit weiterhin einen Punkt vor Verfolger Niederkorn. Für F91 trafen Turpel (45.'), Er Rafik (45. + 3.', 87.'), Pokar (62.'), Couto Pinto (65.') und Jordanov (71.'), der Ehrentreffer gelang Martins in der 90.'.



Ebenfalls gut in Form präsentierte sich die Escher Jeunesse, die im Gastspiel in Strassen nichts anbrennen ließ. Das Team von Trainer Marc Thomé besiegte den Gastgeber mit 3:0. Kyereh (36.'), Soares (62.') und Martins (88.') trugen sich in die Torschützenliste ein.

Weitaus spannender ging es zwischen Fola und RM Hamm Benfica zu. Nach zwei sieglosen Spielen gelang den Eschern ein 2:1-Heimsieg gegen das Überraschungsteam. Für Fola trafen Mersch (4.') und Seydi (28.'), der Gast kam durch Teixeira erst in der Nachspielzeit zum Erfolg. In den anderen Begegnungen des Spieltags besiegte Racing Rodange mit 3:2, während sich Petingen und Mondorf 1:1 trennten.





