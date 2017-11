(DW) - Am zehnten Spieltag der BGL Ligue hat F91 die Möglichkeit zur Tabellenführung genutzt, nachdem Niederkorn bereits am Samstag mit 1:3 gegen RM Hamm Benfica verloren hatte.



F91 ging auswärts in Strassen früh in Führung. Nach vier Minuten schraubte Stolz den Spielstand auf 1:0. Der Favorit erhöhte durch Turpel (32.') und Bertino Cabral (60.') auf 3:0 - die Entscheidung war gefallen. Schulz verkürzte in der 62.' zwar noch auf 1:3, doch in der 86.' machte Ibrahimovic beim 4:1-Sieg den Deckel drauf.



Fola hat gegen Mondorf erneut Punkte liegen lassen. Sinani brachte die Gäste in der 22.' in Führung, Seydi gelang in der 59.' immerhin noch der Treffer zum Punktgewinn. Fola ist damit von Rang vier auf den sechsten Tabellenplatz zurückgefallen.



Differdingen ging bei Titus Petingen bereits nach 15 Minuten durch Perez in Führung. Derselbe Spieler erzielte mit seinem zweiten Treffer in der 71.' den 2:0-Endstand.

Jeunesse dreht die Partie



Einen frühen Treffer erzielte auch RFCU Lëtzebuerg gegen Jeunesse. Bereits nach zwei Minuten überraschte Shala die gegnerische Abwehr. Doch Jeunesse gab sich nicht auf und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit. N'Diaye (56.') und Kyereh (81.') erzielten beim Escher 2:1-Sieg die Treffer.

In Rosport fielen die Tore innerhalb von acht Minuten. Rodanges el Guerrab erzielte zunächst die Führung in der 64.', ehe Hartmann in der 71.' ausgleichen konnte. Beim 1:1 sollten ansonsten keine Treffer mehr fallen.

Im Aufsteigerduell behielt Hostert die Oberhand gegen Schlusslicht US Esch. Pomponi (8.') und Aldin Dervisevic (41.') besorgten den Hausherren die 2:0-Führung zur Halbzeit, Eschs Guerra machte die Partie in der 51.' allerdings nochmal spannend. 17 Minuten später erzielte Denis Stumpf das entscheidende 3:1 aus Hosterter Sicht.

Da die vor ihr liegenden Teams RFCU Lëtzebuerg und Strassen ebenfalls nicht gewonnen haben, hat sich der Rückstand der US Esch auf die direkten Konkurrenten immerhin nicht vergrößert. Fünf Punkte beträgt die Differenz zum Relegationsplatz, den Strassen belegt.