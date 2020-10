Sechs Spiele, 18 Punkte: So lautet die Bilanz von F91 Düdelingen in der aktuellen Saison der BGL Ligue. Viele Tore fielen auf dem Escher Gaalgebierg.

BGL Ligue: F91 mit makelloser Bilanz

Am Samstag wurden die ersten Spiele des siebten Spieltags in der BGL Ligue ausgetragen.

F91 Düdelingen wurde seiner Favoritenrolle in Mondorf gerecht. Der Tabellenführer gewann sein Auswärtsspiel mit 3:0 und behält somit eine weiße Weste. Bettaieb hatte den Fusionsverein vor der Pause in Führung gebracht, Pokar und Diouf sorgten in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Für Mondorf war es nach der Partie gegen Strassen die zweite 0:3-Niederlage in Folge.

Rodrigue Dikaba (l.) und Fola siegen in einer verrückten Partie gegen Niederkorn und Christian Silaj. Foto: Christian Kemp

Eine Menge Tore bekamen die Zuschauer beim Duell Fola - Niederkorn zu sehen. Am Ende setzten sich die Escher auf dem Gaalgebierg mit 4:3 durch. Fola hatte in einer verrückten Partie bereits mit 3:0 geführt, ehe Niederkorn innerhalb kürzester Zeit ausgleichen konnte. Die Escher hatten dennoch das Glück auf ihrer Seite und konnten den dritten Erfolg in Serie feiern. Bei Niederkorn zeigt der Trend in die entgegengesetzte Richtung: Es war die zweite Niederlage in Folge.

In Hesperingen hatten sich die Zuschauer bereits darauf eingestellt, dass der FC Swift zum fünften Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz gehen würde. Doch Titus Petingen wähnte sich wohl zu früh in Sicherheit, denn Pedro erzielte in der Nachspielzeit doch noch den viel umjubelten Hesperinger Siegtreffer zum 1:0. Bei Titus Petingen brachte demnach auch der Trainerwechsel (Nicolas Huysman kam für Ismaël Bouzid) noch keine Wende. Die Petinger verloren zum vierten Mal hintereinander mit einem Tor Unterschied.





