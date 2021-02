In den Samstagsspielen des zwölften Spieltags in der BGL Ligue hatten es die Auswärtsteams nicht so einfach.

BGL Ligue: F91 lässt zwei Punkte liegen

Joe GEIMER In den Samstagsspielen des zwölften Spieltags in der BGL Ligue hatten es die Auswärtsteams nicht so einfach.

Die BGL Ligue nimmt im Jahr 2021 endgültig Fahrt auf. Am Samstagmittag standen gleich mehrere Partien des zwölften Spieltags auf dem Programm. Dabei schauten die Auswärtsteams fast alle in die Röhre. Nur die Escher Jeunesse konnte sich zumindest über einen Punkt freuen.

Der Rekordmeister war in Düdelingen zu Gast. Tabellenführer F91 konnte sich nur wenige Torchancen gegen den Neunten aus Esch/Alzette herausspielen und weil auch die Gäste den Ball nicht im von Kips gehüteteten Tor unterbringen konnten, endete die Partie torlos.

BGL Ligue: Rodange gewinnt das Derby Zum Auftakt des zwölften Spieltags der höchsten nationalen Fußballklasse hat sich Rodange gegen Titus Petingen durchgesetzt.

Von der Punktetrennung profitierten am Samstag vor allem zwei Mannschaften: Fola Esch ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, um gegen Etzella den Rückstand auf Rang eins zu verringern. Mit 3:0 schickten Caron und Co. die Ettelbrücker auf die Heimreise und rücken bis auf zwei Punkte an F91 heran.

Chris Philipps (r., Wiltz) im Zweikampf mit Michel Bechtold (Rosport). Foto: Ben Majerus

Auch der FC Wiltz löste seine Aufgabe recht problemlos. Im Duell des Tabellenvierten gegen den Fünften aus Rosport waren Ibrahimovic (22.') und Vaccaro (72.') beim 2:0 die Torschützen des Tages. Auch die Wiltzer rücken näher an den Tabellenführer heran. Der Rückstand beträgt nur noch fünf Punkte.

Zwei Begegnungen am Sonntag

Im Tabellenmittelfeld setzte sich Strassen mit 2:1 gegen Racing durch. Runser erzielte den Treffer für die Hausherren in den letzten Augenblicken der Begegnung.

BGL Ligue: Hesperingen gewinnt torreichen Auftakt In der höchsten Fußballklasse wird endlich wieder gespielt. In zwei Partien fielen zehn Tore.

Außerdem setzt der FC Swift seine Aufholjagd fort. Drei Tage nach dem überzeugenden 5:2 im Nachholspiel gegen Niederkorn, setzte sich Hesperingen diesmal mit 2:1 gegen Mondorf durch. Die Europacupplätze sind für den ambitionierten Verein bei sieben Zählern Rückstand auf die Spitze weiterhin in Reichweite.

Bereits am Freitagabend hatte sich Rodange mit 1:0 gegen Titus Petingen behauptet. Am Sonntag um 16 Uhr stehen noch zwei Partien auf dem Progamm: RM Hamm Benfica - Differdingen und Niederkorn - Hostert.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.