BGL Ligue: F91 gewinnt Spitzenspiel

F91 hat den nächsten Titelkandidaten bezwungen. Nach Siegen gegen Titus Petingen und Niederkorn setzten sich die Düdelinger am vierten Spieltag der BGL Ligue mit 2:0 gegen Fola durch.

In Düdelingen waren die Gastgeber bereits im ersten Durchgang das bessere Team. Freuen durften sich Kips und Co. aber erst nach dem Seitenwechsel. In der 52.' köpfte Cools die Düdelinger in Führung, mit seinem ersten Ballkontakt traf Cabral in der 67.' zum 2:0-Endstand.

Niederkorn war nach dem 1:2 gegen F91 sowie der deutlichen 0:5-Niederlage in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Willem II auf Wiedergutmachung aus. Bei RM Hamm Benfica kam der FC Progrès allerdings nicht über ein 0:0 hinaus.

