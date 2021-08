Die Heimteams schwächeln am Sonntag in der BGL Ligue. In der Tabelle ist das Bild sehr spannend.

F91 Düdelingen meistert Escher Hürde

Ein wenig kurios sind die Resultate der fünf Begegnungen in der BGL Ligue, die am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen wurden, schon: In allen Partien setzten sich die Gäste durch. Keines der Heimteams konnte demnach von der Unterstützung des Publikums profitieren, um mit Siegen drei wichtige Zähler zu holen.

Besonders interessant war auf dem Papier das Duell zwischen Jeunesse und F91. Düdelingen siegt letztendlich klar mit 3:0 auf der Escher Grenz, wobei die Partie bis zum 2:0 in der 76.' spannend war. Muratovic (13.'), Bettaieb (76.') und Cools (88.') erzielten die drei Treffer. Die ersten beiden Tore wurden durch haarsträubende Ballverluste der Escher eingeläutet.

Hesperingen setzte sich nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand mit 2:1 in Mondorf durch.

Auch Wiltz ließ sich gegen Hostert von einem schnellen Rückschlag - nach weniger als 30 Sekunden - nicht aus der Bahn werfen und siegte letztendlich noch mit 3:1. Osmanovic war mit zwei erzielten Toren der Mann des Spiels.

Teams sehr dicht beieinander

Niederkorn siegt unterdessen mit 2:0 in Rosport. Auch dort gab es einen doppelten Torschützen: Luisi sicherte dem Team von Trainer Stéphane Léoni die drei Punkte, während Strassen mit 3:2 in Ettelbrück die Oberhand behielt. Perez (zwei Tore) und Runser trafen für die Gäste.

Zwischen Differdingen und Fola (1:1) gab es am Sonntagabend keinen Sieger.

Am Samstag siegte Racing mit 1:0 gegen RM Hamm Benfica, während es am Montag (20 Uhr) noch zum Duell zwischen Titus Petingen und Rodange kommt.

In der Tabelle ist es an der Spitze extrem eng. Weil Hostert und Mondorf ohne Zähler blieben, hat keine Mannschaft das Punktemaximum auf dem Konto. Nur ein Punkt trennt Rang eins von Platz acht.





