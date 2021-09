F91 setzt sich gegen Racing durch, Hesperingen lässt auswärts Punkte liegen und Etzella feiert den ersten Saisonsieg.

BGL Ligue

F91 Düdelingen erobert Tabellenführung

Bob HEMMEN F91 setzt sich gegen Racing durch, Hesperingen lässt auswärts Punkte liegen und Etzella feiert den ersten Saisonsieg.

Am fünften Spieltag der BGL Ligue standen für viele Mannschaften besonders wichtige Spiele an. Im Kampf um die Tabellenführung wollten die Spitzenteams davon profitieren, dass Niederkorn am Samstag eine 0:2-Niederlage gegen Fola kassiert hat.

F91 nutzte die Chance und ist nach dem 4:3-Auswärtssieg beim hauptstädtischen Racing neuer Spitzenreiter. Dejvid Sinani überzeugte am Sonntag mit zwei Toren.

Niederkorn kassiert erste Saisonniederlage Der FC Progrès verliert zum Auftakt des fünften Spieltags der BGL Ligue bei der Escher Fola, bleibt aber vorübergehend Tabellenführer.

Hesperingen kam in Differdingen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Dennoch zog auch der FC Swift in der Tabelle an Niederkorn vorbei.

Jeunesse hatte in Hostert keine Probleme und gewann deutlich mit 3:0. Wiltz setzte sich dank eines späten Tores von David Vandenbroeck mit 1:0 bei Titus Petingen durch. Auch Rosport kassierte ein spätes Gegentor. Weil Mohamed Diaf in der 87.' zum 2:1 für Strassen traf, gingen die Gastgeber leer aus.

Gustavo Hemkemeier und die Ettelbrücker holen die ersten drei Punkte der Saison. Foto: Stéphane Guillaume

RM Hamm Benfica kämpfte in Mondorf bis zum Schluss, musste allerdings eine 2:3-Niederlage hinnehmen.

Weil Etzella zu Hause mit 3:0 gegen Rodange gewann, ist RM Hamm Benfica nun das einzige punktlose Team der Liga.





