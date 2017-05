(jot) - F91 hat einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller setzte sich im Heimspiel gegen Fola klar mit 5:2 durch und liegt damit weiterhin punktgleich mit Differdingen an der Tabellenspitze. Die Tordifferenz ist vor dem letzten Spieltag jedoch deutlich besser.



Bensi hatte die Gäste noch in der 7.' in Führung gebracht, danach drehte F91 auf. Stolz (14.'), Turpel (36.', Foulelfmeter), Cruz (60.'), da Mota (68.') und Pokar (73.') waren erfolgreich. Camerling gelang nur noch Ergebniskosmetik.



Differdingen zwang Mondorf mit 3:0 in die Knie. Hamzaoui (7.') und Er Rafik (71.', 82.') stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis.



Im Kampf um den Klassenerhalt atmet Rosport auf. Das Team kann nach einem 4:3 gegen den RFCU Lëtzebuerg nicht mehr absteigen. Torjäger Karapetian erzielte drei Treffer.



Hess erlöst Käerjéng



Käerjéng gewann ein verrücktes Spiel mit 4:3 gegen Rümelingen. Dabei musste die Mannschaft von Trainer Dan Theis ab der 47.' in Unterzahl agieren, nachdem Bryan Barbosa das Feldes verwiesen worden war. Kapitän Hess erzielte in der 90. + 3.' den Siegtreffer. Käerjéng schloss durch diesen Erfolg zu Canach, das zurzeit auf dem Relegationsplatz steht, auf. Canach tritt noch um 19 Uhr bei Jeunesse an.



Niederkorn wird in der kommenden Saison auf europäischer Bühne im Einsatz sein. Ein 4:1-Erfolg über RM Hamm Benfica sicherte den vierten Tabellenplatz. Torjäger Laurent war per Doppelpack erfolgreich.

Strassen gewann mit 3:1 gegen Titus Petingen und wird die Saison als Tabellenfünfter beenden.