BGL Ligue: Etzella contre vents et marées

Pillé par les grosses cylindrées, le club nordiste fait de la résistance et compte sur son esprit d'équipe pour envisager une quatrième saison consécutive en BGL Ligue dans quelques mois.

Diogo Pimentel et Kevin Holtz étaient deux des joueurs les plus talentueux d'Etzella. Ils sont partis respectivement au Fola et au Progrès.

C'est avec cette dure réalité que le club nordiste a dû préparer une nouvelle saison parmi l'élite qui s'annonce compliquée.

Neil Pattison a relevé ce défi XXL. Le début de championnat devrait situer le potentiel ettelbruckois face à des adversaires directs pour le maintien.