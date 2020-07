Am 23. August startet die nationale Fußball-Meisterschaft. Gleich zum Auftakt der aufgestockten BGL Ligue kommt es zu einem Topspiel.

BGL Ligue: Escher Derby zum Saisonauftakt

Der nationale Fußballverband FLF hat den Spielplan für die kommende Saison in der BGL Ligue und der Ehrenpromotion bekannt gegeben. Im Oberhaus wird bereits am 23. August gespielt, während die Zweitligisten eine Woche später in Erscheinung treten werden.

Gleich zum Auftakt kommt es in der BGL Ligue zu einem absoluten Topspiel, wenn Fola Esch den Lokalrivalen Jeunesse empfängt.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist der 13. Dezember, weitergehen soll es dann am 7. Februar 2021. Das Meisterschaftsfinale findet in beiden Ligen am 22. Mai 2021 statt.

Außerdem vermeldet die FLF eine neue Rekordzahl angemeldeter Mannschaften für die kommende Saison. Insgesamt 958 Teams aus 103 Vereinen werden in den verschiedenen Altersklassen antreten.





