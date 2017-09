(DaH) - Bis zur 89.' sah es danach aus, als ob Jeunesse im vierten Heimspiel der Saison den vierten Heimsieg einfahren sollte. Ein Eigentor von Portier machte eine Fortsetzung der Siegesserie jedoch zunichte und Rodange holt einen verdienten Punkt zum Auftakt des siebten Spieltages der BGL Ligue.

In der 27.' hatte Lapierre die Escer mit 1:0 in Führung gebracht. Und kurz vor Schluss hatte Kyereh die Gastgeber sogar mit 2:1 in Front geschossen - doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. „Kyereh kommt aus der zweiten Reihe mit jeder Menge Tempo. Dies kann kein Abseits gewesen sein“, gab Jeunesse-Coach Marc Thomé zu Protokoll.