Titus Petingen schwebt auf der Erfolgswelle, während Jeunesse in der Krise steckt. Am Sonntag treffen beide Teams aufeinander.

BGL Ligue: Duell der Extreme

Joe TURMES Titus Petingen schwebt auf der Erfolgswelle, während Jeunesse in der Krise steckt. Am Sonntag treffen beide Teams aufeinander.

"Jeunesse hat mehr Druck als wir", betont Carlos Fangueiro, Trainer von Titus Petingen, vor dem Auswärtsspiel am zwölften Spieltag der BGL Ligue beim Rekordmeister. Der 42-jährige Portugiese hat aber dennoch viel Respekt vor den Eschern. "Jeunesse bleibt eine gute Mannschaft. Sie kann an einem guten Tag sicherlich wieder eine sehr starke Leistung an den Tag legen. Ein angeschlagener Gegner ist immer gefährlich."

Titus Petingen hat bislang 28 Punkte in elf Begegnungen geholt und führt damit die Tabelle an. Fangueiro lässt sich von dieser Konstellation nicht aus der Ruhe bringen: "Es freut uns natürlich, wenn wir weiterhin auf dem ersten Platz stehen. Doch sollten wir diesen verlieren, wäre das auch kein Drama."

Kaderveränderungen möglich

Ist der Trainer denn überrascht vom Höhenflug seines Teams? "Ja, ein bisschen schon. Ich bin aber von meiner Arbeit und der meines Trainerstabs überzeugt. Zudem treten die Spieler als Einheit auf. Dies ist sehr wichtig."

Titus Petingen verfügt über ein Aufgebot mit viel Potenzial. In der Wintertransferperiode könnte noch Qualität dazukommen. "Im Moment gibt es einige Spieler, die auf mehr Einsatzzeiten hoffen. Es hängt auch davon ab, ob wir diesen zutrauen, eine wichtigere Rolle zu spielen. Geben wir sie dagegen ab, könnte sich auch in puncto Neuzugänge etwas tun. Grundsätzlich bin ich allerdings mit dem Aufgebot zufrieden."

Haussegen hängt schief

Bei Jeunesse hängt dagegen der Haussegen schief. Nach der 0:1-Niederlage am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Strassen hat der Rekordmeister erst 15 Punkte in elf Begegnungen gesammelt. Die Kritik an Trainer Nicolas Huysman wird immer lauter. Nachdem der 51-jährige Franzose überraschend mit seinem Team das Weiterkommen in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League gegen die Kasachen von Tobol geschafft hatte, konnte er in der Folge keine weiteren Pluspunkte sammeln. Doch nicht nur die sportlich ungenügenden Ergebnisse sorgen für Unruhe.

Nachdem ein Zuschauer beim Heimspiel gegen Etzella den Schiedsrichterassistenten bespuckt hatte, wurde Jeunesse zu einer Platzsperre auf Bewährung verurteilt. Der Verein hat nun reagiert. In einem offenen Brief, der vom Vorstand und den Spielern unterschrieben wurde, werden die Anhänger dazu aufgemuntert, Unruhestifter in den eigenen Reihen zur Rede zu stellen. Jeunesse will keine unschönen Szenen mehr bei ihren Spielen sehen. Die Spieler werden nach dem Heimspiel gegen Titus Petingen nicht zu den Fans gehen, um die Deutlichkeit der Botschaft zu unterstreichen.