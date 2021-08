Düdelingen sollte eigentlich am Sonntag in die neue Saison starten. Das Corona-Virus macht F91 nun einen Strich durch die Rechnung.

BGL Ligue

Düdelingens Auftaktspiel muss verlegt werden

Bob HEMMEN Düdelingen sollte eigentlich am Sonntag in die neue Saison starten. Das Corona-Virus macht F91 nun einen Strich durch die Rechnung.

F91 und Wiltz werden am Sonntag nicht aufeinandertreffen. Wie die FLF am Mittwoch mitteilte, wurde die Begegnung aufgrund von fünf positiven Corona-Fällen bei den Düdelingern verlegt. Die Spieler müssen in eine zehntägige Quarantäne. Die Begegnung soll nun am 18. August (20 Uhr) stattfinden.

Die BGL Ligue beginnt am Samstag mit den Duellen zwischen Niederkorn und Differdingen (19 Uhr) sowie Racing und Hesperingen (19.30 Uhr).

Alle Infos zur Fußballsaison 2021/2022 Vor dem Saisonstart in der BGL Ligue finden Sie in unserem Dossier sämtliche Storys zu den Fußball-Erstligisten.





