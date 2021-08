Nachdem die BGL-Ligue-Partie zwischen Niederkorn und Differdingen am Samstag nicht beendet werden konnte, gibt es nun einen neuen Termin.

BGL Ligue

Differdinger Derby neu angesetzt

Jan MORAWSKI Nachdem die BGL-Ligue-Partie zwischen Niederkorn und Differdingen am Samstag nicht beendet werden konnte, gibt es nun einen neuen Termin.

Das wegen zu starker Regenfälle abgebrochene BGL-Ligue-Spiel zwischen Niederkorn und Differdingen wird neu angesetzt.

Météo capricieuse pour le derby differdangeois Des trombes d'eau se sont déversées sur le stade Jos Haupert. L'arbitre n'avait pas d'autre choix que d'arrêter le match.

Wie der Fußballverband FLF am Montag mitteilt, findet die Nachholpartie am Mittwoch, dem 18. August, statt. An diesem Tag steigt auch das Nachholspiel zwischen F91 und Wiltz, das bereits vor dem Saisonstart wegen fünf positiver Corona-Fälle bei den Düdelingern verlegt wurde.

Am Samstag war der Rasen im Stade Jos Hauptert nach einem heftigen Gewitter nicht mehr bespielbar, das Differdinger Derby wurde in der 40.' beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.