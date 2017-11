(bob) - 273 Tore wurden in dieser Saison im nationalen Fußball-Oberhaus bereits erzielt. Während die Zuschauer sich am vergangenen Sonntag in der BGL Ligue über 28 Treffer freuen durften, sind es auch insgesamt deutlich mehr als in der Vorsaison. Nach je elf absolvierten Spielen gelangen den Erstligisten in der Spielzeit 2016/2017 "nur" 223 Treffer.



In den vergangenen zehn Jahren wurden nach elf Spieltagen nie mehr Tore erzielt als in dieser Spielzeit. Einen großen Anteil daran haben vor allem die Spitzenteams. Tabellenführer F91 erzielte bereits 37 Treffer, Niederkorn nur drei Tore weniger. Für den FC Progrès traf der aktuell gesperrte Aleksandre Karapetian bereits 13 Mal und führt die Torschützenliste an.



Die wenigsten Torerfolge der vergangenen zehn Jahre wurden nach elf Spieltagen in der Saison 2013/2014 gefeiert, als die Keeper lediglich 220 Mal hinter sich greifen mussten. Wenn es in dieser Spielzeit so weiter geht wie bisher, wird dies in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich öfter der Fall sein.