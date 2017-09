(jot) - F91 gegen Niederkorn: Das Spitzenspiel in der BGL Ligue dürfte einen Vorgeschmack auf den Titelkampf in den kommenden Jahren geben. Ob es bereits in diesem Jahr zu einem Zweikampf kommt, bleibt abzuwarten. Tatsache ist, dass Niederkorn alle Karten in der Hand hält, um den Rivalen zu ärgern.

F91 – Niederkorn

Drei Punkte liegt Niederkorn vor dem Spitzenduell vor F91. „Als Fußballer geht man immer auf den Platz, um zu gewinnen“, betont Progrès-Generaldirektor Thomas Gilgemann. "Wir werden unserer Philosophie treu bleiben. Wir wollen auch in Düdelingen attraktiven Fußball bieten. Ich denke, dass der Auftritt im Rückspiel gegen die Glasgow Rangers in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League durchaus Vorbildcharakter haben kann. Damals standen wir kompakt, ohne unsere Spielstärke zu vernachlässigen." Gilgemann freut sich auf das Aufeinandertreffen. "Es wird ein Duell, das vom Niveau her auch auf europäischer Ebene über die Bühne gehen könnte." Der FC Progrès bangt noch um den Einsatz der angeschlagenen Françoise, Karapetian und Schneider.

Titelverteidiger Düdelingen besitzt den Vorteil, dass die Spieler bestens mit Drucksituationen umgehen können. In der vergangenen Saison hat man sich auch nicht von der Niederlage gegen Differdingen aus der Ruhe bringen lassen. Interessant wird zu beobachten sein, wie F91-Coach Dino Toppmöller das defensive Mittelfeld besetzt. Er muss auf die verletzten Cruz und Dikaba verzichten.

US Esch – Fola

US Esch zahlt in dieser Saison Lehrgeld in der BGL Ligue. Mit drei Punkten ist der Aufsteiger Tabellenschlusslicht. "Die Mannschaft arbeitet gut und wird stärker, auch wenn sich dies noch nicht in den Ergebnissen widerspiegelt. Wir treffen nun auf einen Gegner, der ganz andere Ziele als wir verfolgt. Dennoch wollen wir uns so stark wie möglich präsentieren und dem Gegner alles abverlangen", erklärt Trainer Pedro Resende.

Cyril Serredszum wird bei Fola zum ersten Mal in der Verantwortung stehen, nachdem er zuvor Assistent von Jeff Strasser war. "Wir haben rund sechs Jahre ein Duo gebildet. Wir haben sehr oft die gleichen Auffassungen geteilt. Ich werde in der Kontinuität weiterarbeiten", erklärt der Franzose. Der 45-Jährige kann sich gut vorstellen, dauerhaft in der Verantwortung zu stehen. "Ich bin bereit. Zurzeit habe ich die Unterstützung von Torwarttrainer Pit Theis und von Konditionstrainer Miguel da Costa. Ich bräuchte auf jeden Fall noch einen weiteren Helfer, wenn ich die Aufgabe langfristig erfüllen soll." Fola-Vizepräsident Gilbert Goergen kündigte an, dass demnächst Gespräche mit Serredszum geführt werden.

Differdingen – RFCU Lëtzebuerg

In Differdingen läuft es in dieser Saison überhaupt nicht rund. Erst sieben Punkte wurden in sechs Spiele eingefahren. "Wir müssen eine größere Konstanz an den Tag legen. Es bringt jetzt nichts, von einer Aufholjagd zu sprechen. Zunächst müssen wir von Spiel zu Spiel schauen", betont Trainer Pascal Carzaniga. "Wir spielen attraktiven Fußball, es fehlt uns allerdings an Effizienz. Zurzeit trifft fast nur Perez. In der Vorsaison haben mehrere Spieler ihre Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Dies stellt im Moment das Problem dar, nicht der Abgang von Omar Er Rafik."

RM Hamm Benfica – Hostert

RM Hamm Benfica hat am vergangenen Spieltag für eine faustdicke Überraschung gesorgt, indem man Jeunesse mit 2:1 besiegt hat. Der Sieg wurde allerdings von vielen Diskussionen überschattet, da Jeunesse-Spieler N'Diaye mit einer Verletzung abtransportiert werden musste. "Gegen Jeunesse war es ein zweikampfintensives Duell, wir treten jedoch keinen Spieler vom Feld. In dieser Saison hat noch keiner meiner Spieler eine Rote Karte gesehen", nimmt Trainer Dan Santos seine Spieler in Schutz. Er sieht Gegner Hostert in der klaren Favoritenrolle. "Hostert hat bereits F91 und Fola besiegt."



Der Hosterter Coach Henri Bossi will nach zwei Niederlagen in Folge in der BGL Ligue wieder etwas Zählbares mitnehmen. "Gegen Jeunesse haben wir unglücklich verloren. Gegen Strassen hatten wir viel unter Kontrolle, auch wenn wir nicht gut gespielt haben. Es war also zwei Mal mehr drin. Nun gilt es wieder ein positives Resultat zu erzielen", betont Bossi.

Mondorf – Rosport

"Für uns zählt vor heimischer Kulisse gegen Rosport nur ein Sieg", redet der Mondorfer Coach Arno Bonvini nicht um den heißen Brei herum. Auf die Offensivschwäche seiner Mannschaft angesprochen, meint der 41-Jährige: "Wir spielen uns immer Torchancen heraus, nutzen diese jedoch nicht. Es bringt auch nichts, zu lamentieren. Wenn wir gegen Rosport gewinnen, sieht die Situation wieder ganz anders aus."

Noch stärker als Mondorf steht Rosport unter Zugzwang. Vier Niederlagen in Serie musste das Team von Trainer Jürgen Tücks zuletzt in der BGL Ligue hinnehmen. Das 1:0 in der Coupe de Luxembourg bei Erstdivisionär AS Luxemburg-Porto stellte auch keine Glanzleistung dar. Tücks ist sich dessen bewusst: "Nach den schlechten Resultaten zuletzt gilt es, jetzt wieder eine gute Leistung abzuliefern und in Mondorf zu punkten."

Titus Petingen – Strassen

Titus Petingen und Strassen bleiben in dieser Saison bislang hinter den Erwartungen zurück. Manuel Correia, hofft, dass sein Team seine Ausgangsposition noch einmal verbessern kann, ehe es in die Länderspielpause geht.



Bei Strassen hat Trainer Roland Schaack zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert. "In Hostert waren wir ziemlich effizient. Der Auftritt im Pokal beim CS Oberkorn war auch in Ordnung. Er wurde leider vom Kreuzbandriss von Kevin Ruppert überschattet", blickt Schaack zurück. Er freut sich darüber, dass sein Team Fortschritte in der Verteidigungsarbeit an den Tag gelegt hat.



Programm

Am Samstag:



18.00: F91 – Niederkorn

18.00: US Esch – Fola

18.00: Mondorf – Rosport

18.00: Titus Petingen – Strassen

19.00: Differdingen – RFCUL

Am Sonntag:



16.00: RM Hamm Benfica – Hostert