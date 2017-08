(bob) - In der gesamten vergangenen Spielzeit der BGL Ligue kassierte F91 nur eine einzige Niederlage, in der neuen Saison mussten die Düdelinger bereits in der Eröffnungspartie einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller unterlag beim Aufsteiger in Hostert mit 1:2.



Der amtierende Meister lag bereits nach 21 Minuten mit 0:1 zurück, als Battaglia die Gastgeber in Führung brachte. Doch Garos gelang in der 41.' noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleichstreffer.

Auch in der zweiten Hälfte hatte Hostert keine Angst, nach vorne zu spielen. In der 55.' war der Aufsteiger erneut erfolgreich: Durch einen Fernschuss Drifs gingen die Gastgeber wieder in Führung. Joubert hatte keine Chance.



F91 machte in der Schlussphase zwar ordentlich Druck, ein Tor sollte Stolz und Co. jedoch nicht gelingen.



Henri Bossi (Hostert-Trainer)

Mickaël Garos (F91)