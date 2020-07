Die Corona-Krise hat längerfristige Auswirkungen auf den Luxemburger Fußball. Die ersten beiden Ligen werden nicht nur übergangsweise aufgestockt.

BGL Ligue dauerhaft mit 16 Teams

Die Clubs haben entschieden: Die ersten beiden Fußballligen Luxemburgs werden nach der Corona-bedingten Aufstockung in Zukunft dauerhaft mit 16 Teams ausgetragen. Das entsprechende Ergebnis des Referendums teilte der Fußballverband FLF am Dienstag mit.

Demnach sprachen sich 68,97 Prozent der Stimmberechtigten (498) für die Beibehaltung aus, nur 30,75 Prozent (222) waren dagegen. Es gab zwei Enthaltungen.

Die Reform sieht neben 16 Mannschaften in der BGL Ligue und der Ehrenpromotion auch jeweils 16 Teams in beiden Bezirken der 1. Division vor. In der 2. Division würden 14 Mannschaften pro Bezirk antreten, während es in der 3. Division nur noch elf Teams geben würde.

Auch im Auf- und Abstiegskampf müssten sich die Clubs auf Veränderungen einstellen. Während weiterhin zwei Teams direkt aus der BGL Ligue absteigen würden, müssten zwei weitere Clubs in Barragespielen gegen den Dritten und den Vierten der Ehrenpromotion antreten. Wie die Aufteilung der Divisionen aussehen wird, will die FLF nächste Woche mitteilen.

