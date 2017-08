(PJ) – Die Rückkehr von Rodange in die BGL Ligue endete mit einem 2:2-Unentschieden. Der Aufsteiger hatte bei der Auswärtsbegegnung in Strassen die größeren Spielanteile, konnte jedoch eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen. Strassen zeigte sich dagegen realistisch beim Torabschluss und rettete in der Nachspielzeit das Unentschieden.





Im ersten Abschnitt präsentierte sich Rodange als die bessere Mannschaft und die knappe 1:0-Pausenführung der Gäste spiegelte das Spielgeschehen korrekt wieder. Rodange ging nach 21 Minuten in Führung, als Dog nach einem Eckball zum 1:0 für den Fusionsverein einköpfte. Bei Strassen blieb vieles Stückwerk und die Elf von Trainer Patrick Grettnich konnte sich vor dem Seitenwechsel keine einzige Torchance erspielen.





Auch nach der Pause blieb Rodange am Drücker und war dem zweiten Treffer näher als die ideenlosen Gastgeber. Auch nachdem Jager (61.‘) per Foulelfmeter für Strassen ausgleichen konnte, zeigte sich Rodange wenig beeindruckt. Völlig verdient brachte El Guerrab die Gäste in der 79.‘ erneut in Führung. Der Strassener Keeper de Wilde verhinderte anschließend mehrfach die Entscheidung, ehe dem FC Una in der Nachspielzeit durch Ruppert die schmeichelhafte Punkteteilung glückte.