(BS) - Am Samstagabend standen in der BGL Ligue zwei Partien auf dem Programm. Während sich Mondorf und Hostert mit einem 0:0-Unentschieden trennten, konnte Niederkorn in Strassen souverän mit 0:6 gewinnen.

In Mondorf sahen die 473 Zuschauer ein Spiel ohne Tore, in dem Hosterts Kapitän Peters in der 77. Minute das Spielfeld mit einer Gelb-Roten Karte verlassen musste. Während die beiden Mannschaften den Zuschauern fußballerische Magerkost boten, konnten sich die Besucher in Strassen über fehlende Tore nicht beschweren.

Bereits zur Halbzeit lag Niederkorn nach Toren von Françoise, (9. Minute), Karapetian (29. Minute) und Schneider (36. Minute) mit 3:0 in Führung. Auch im zweiten Spielabschnitt hielt die Mannschaft von Trainer Paulo Amodio das Tempo weiterhin hoch und konnte das Ergebnis durch drei weitere Treffer auf 6:0 erhöhen: Zunächst war es Kapitän Sebastien Thill, der in der 58. Minute auf 4:0 erhöhte, ehe Karapetian mit seinen persönlichen Treffern zwei und drei (83. und 90. Minute) für den Endstand sorgte.