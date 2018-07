Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open finden 2019 in der gleichen Woche wie 2018 statt. Das geht aus den Sitzungen der Veranstalter mit der WTA in Wimbledon hervor. Änderungen gibt es im folgenden Jahr.

BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Datum für 2019 bestätigt

David THINNES Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open finden 2019 in der gleichen Woche wie 2018 statt. Das geht aus den Sitzungen der Veranstalter mit der WTA in Wimbledon hervor. Änderungen gibt es im folgenden Jahr.

Vor zwei Monaten war noch nicht sicher, ob die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2019 am gleichen Termin wie in diesem Jahr stattfinden werden. Ein Wechsel in den September nach den US Open stand zur Diskussion. Dies ist nun vom Tisch, wie Turnierdirektorin Dan Maas am Mittwoch in Wimbledon bestätigte: "Für 2019 steht fest, dass wir in der gleichen Woche im Oktober bleiben - auch wenn die WTA dies am Donnerstag oder Freitag noch definitiv bestätigen muss". Für die Pressekonferenz am 10. Juli werden die Veranstalter die Bestätigung haben.



Seit einiger Zeit war gewusst, dass das Endspiel 2019 wieder an einem Sonntag ausgetragen wird. 2018 wird zum vierten Mal nach 2014, 2016 und 2017 an einem Samstag gespielt.

Im kommenden Jahr wird außerdem das WTA-Finale in Singapur eine Woche später stattfinden. Dies kommt dem Turnier in Kockelscheuer entgegen: "Der Termin ist optimal für uns.Wir stehen bereits jetzt in Kontakt mit einigen Topspielerinnen für 2019."



September oder Oktober?



In den Sitzungen der vergangenen Tage wurde dann aber auch über das Jahr 2019 hinaus diskutiert. Hier scheint eine Neuerung fest zu stehen: Das Preisgeld soll ab 2019 auf 300 000 US-Dollar steigen. Aktuell liegt diese Summe bei 250 000 US-Dollar.



Bei den Terminen gibt es zwei Optionen für das Luxemburger Turnier, die Steve Simon, Geschäftsführer der Frauenprofi-Organisation WTA, den Veranstaltern angeboten hat. Er will die schwachen Wochen nach den Grand-Slam-Turnieren stärken. Hier soll eine neue Turnierkategorie entstehen, mit einem Preisgeld von 500 000 US-Dollar.

Die zweite Option für Kockelscheuer wäre die Oktoberwoche beizubehalten, mit der gleichzeitigen Erhöhung des Preisgeldes auf 300 000 US-Dollar. Bei Dan Maas und ihrem Team gibt es eine klare Präferenz: "Die Woche nach den US Open wäre die vom 9. September. Das wäre kurz vor der Schulrentrée. Und die Ungewissheit bei der Verpflichtung von Spielerinnen ist sehr hoch. Für eine Erhöhung des Preisgeldes auf 500 000 US-Dollar müssten wir natürlich mit unseren Sponsoren sprechen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir für dieses Geld besserer Qualität erhalten würden. Mein Gefühl sagt mir, dass wir im Oktober besser aufgehoben sind."

Dies sind alles nur Ideen, die Simon in den vergangenen Tage in London vorgestellt hat. In Stein gemeißelt ist bei der WTA traditionell nichts. Bis zu den US Open soll es weitere Diskussionsrunden geben und bis Ende des Jahres soll es dann Klarheit über den Kalender 2020 geben.



2018 findet das Turnier in Kockelscheuer vom 15. bis 20. Oktober statt. Für diese Ausgabe übt sich Maas in Wimbledon als "Fischer", um zusätzliche Spielerinnen zu verpflichten. Sloane Stephens, Nummer vier der Welt, wurde im Mai vorgestellt. Maas verspricht ein ähnliches Kaliber.